Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Under Armour am Abend zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 4,97 USD.

Das Papier von Under Armour konnte um 20:04 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 4,97 USD. Bei 5,01 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.543.711 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 58,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 4,73 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 4,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,056 USD in den Büchern stehen haben wird.

