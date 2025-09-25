DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.258 +0,7%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Blick auf Aktienkurs

26.09.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Under Armour am Abend zu

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 4,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,26 EUR 0,16 EUR 3,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Under Armour konnte um 20:04 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 4,97 USD. Bei 5,01 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.543.711 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 58,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 4,73 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 4,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Under Armour ein EPS in Höhe von 0,056 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

