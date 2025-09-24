Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 4,78 USD. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,77 USD. Mit einem Wert von 4,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 264.537 Stück.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 59,78 Prozent niedriger. Am 16.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Under Armour-Aktie wird bei 6,50 USD angegeben.

Am 08.08.2025 legte Under Armour die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,056 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

