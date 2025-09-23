DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Aktie im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Abend ins Plus

24.09.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Abend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,09 EUR -0,01 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Under Armour legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 4,83 USD. Die Under Armour-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,86 USD. Mit einem Wert von 4,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.310.510 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 146,32 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,77 USD ab. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 1,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Under Armour-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Under Armour im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2026 0,056 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

