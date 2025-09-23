DAX23.722 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.368 +0,2%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,43 +0,9%Gold3.755 -0,3%
Under Armour im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag gesucht

24.09.25 16:09 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag gesucht

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 4,84 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 4,84 USD. Bei 4,86 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,78 USD. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203.895 Stück gehandelt.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 59,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,77 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,056 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen