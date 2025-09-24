DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
Under Armour im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend mit KursVerlusten

25.09.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend mit KursVerlusten

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 4,73 USD nach.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 4,73 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,73 USD nach. Mit einem Wert von 4,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.033.291 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 151,27 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 0,00 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,056 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen