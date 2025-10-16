Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagabend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 4,80 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,80 USD. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 4,78 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 600.768 Under Armour-Aktien.
Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 147,86 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,72 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,50 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,055 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.
