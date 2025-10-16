DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.699 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Under Armour-Kurs

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

16.10.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,79 USD abwärts.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 4,79 USD. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,79 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,83 USD. Der Tagesumsatz der Under Armour-Aktie belief sich zuletzt auf 43.602 Aktien.

Am 08.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 11,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,72 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie aus.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,055 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

