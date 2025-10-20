DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour legt am Montagabend zu

20.10.25 20:23 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour legt am Montagabend zu

Die Aktie von Under Armour zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,79 USD zu.

Under Armour Inc.
4,12 EUR 0,01 EUR 0,19%
Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,79 USD. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,89 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 588.107 Stück.

Am 08.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,72 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird Under Armour schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,055 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.net

