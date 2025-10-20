Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Under Armour zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,86 USD nach oben.

Das Papier von Under Armour konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 4,86 USD. Bei 4,89 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 123.525 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 144,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 4,72 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 2,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,50 USD je Under Armour-Aktie aus.

Under Armour gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Under Armour mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Under Armour dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der Under Armour-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,055 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

