Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Under Armour im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 4,99 USD.

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 4,99 USD ab. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.204.498 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 138,42 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 4,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 3,81 Prozent Luft nach unten.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,50 USD an.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,068 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

