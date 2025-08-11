DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Under Armour im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagabend mit KursVerlusten

21.08.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 4,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,32 EUR -0,15 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,8 Prozent auf 4,99 USD ab. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.204.498 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 138,42 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 4,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 3,81 Prozent Luft nach unten.

Under Armour-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,50 USD an.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,14 Mrd. USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,068 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

Under Armour-Aktie sackt zweistellig ab: Under Armour-Zahlen enttäuschen

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren gekostet

In eigener Sache

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen