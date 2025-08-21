Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zieht am Freitagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,08 USD.

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,08 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 5,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 218.809 Under Armour-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Under Armour-Aktie 5,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,50 USD je Under Armour-Aktie an.

Am 08.08.2025 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Under Armour 1,18 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Under Armour wird am 05.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,068 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

