Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Under Armour zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 5,05 USD zu.

Um 15:51 Uhr stieg die Under Armour-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,05 USD. Kurzfristig markierte die Under Armour-Aktie bei 5,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 5,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.951 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Bei 11,89 USD erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 135,35 Prozent zulegen. Bei 4,80 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,05 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,50 USD an.

Am 08.08.2025 hat Under Armour die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,068 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

