Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Under Armour am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4,55 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,55 USD ab. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,45 USD ab. Bei 4,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 232.069 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 11,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 161,50 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,45 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Under Armour-Aktie 2,09 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.
Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 05.11.2026 wird Under Armour schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,053 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren gekostet
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen
Erste Schätzungen: Under Armour stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Under Armour
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Under Armour
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images
Nachrichten zu Under Armour Inc.
Analysen zu Under Armour Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.02.2025
|Under Armour Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.01.2024
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2023
|Under Armour Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2024
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen