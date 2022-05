Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag tiefer

Das Papier von Unilever befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 44,14 EUR ab. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 44,14 EUR. Bei 44,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.227 Unilever-Aktien.

Am 17.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 39,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,03 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,98 GBP.

Am 28.04.2022 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.782,00 EUR umgesetzt, gegenüber 12.328,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Unilever am 26.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 20.07.2023.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

