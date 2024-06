Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 43,66 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 43,66 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 43,89 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 43,45 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.741.366 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 43,89 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,81 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2023 mit 1,71 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,92 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

