Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit Einbußen

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 49,45 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 49,45 GBP abwärts. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,35 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,41 GBP. Bisher wurden heute 40.723 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 49,61 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,64 GBP an.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus

Unilever-Aktie höher: Unilever prüft wohl Verkauf von Hautpflegemarken