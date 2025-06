Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 46,35 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 46,35 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 46,24 GBP. Mit einem Wert von 46,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 770.970 Unilever-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei 42,67 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,66 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

