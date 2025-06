Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever schiebt sich am Vormittag vor

Unilever im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 46,51 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 46,51 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,57 GBP. Bei 46,57 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 54.233 Unilever-Aktien.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 8,23 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,67 GBP am 03.07.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,66 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,01 EUR je Aktie.

