Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie von Unilever zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 46,46 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 46,46 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,68 GBP. Mit einem Wert von 46,57 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 569.787 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,35 Prozent. Bei einem Wert von 42,67 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 8,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,66 GBP an.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,29 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je Unilever-Aktie.

