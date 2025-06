Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,33 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 46,33 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 46,25 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,57 GBP. Zuletzt wurden via London 252.414 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 7,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,67 GBP. Dieser Wert wurde am 03.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,89 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,66 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Unilever die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 3,01 EUR im Jahr 2025 aus.

