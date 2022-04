Unilever Aktie News: Unilever tendiert am Mittag tiefer

Um 12:22 Uhr rutschte die Unilever-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 42,24 EUR ab. Die Unilever-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,04 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.330 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2021 markierte das Papier bei 51,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 20,95 Prozent niedriger. Am 11.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 39,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 6,72 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 38,80 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.07.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,10 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Unilever-Bilanz für Q2 2022 wird am 26.07.2022 erwartet. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 02.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,65 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Colgate-Palmolive-Aktie fester: Colgate-Palmolive verkauft nur noch essenzielle Produkte nach Russland

Hier stimmt was nicht! Ein kleiner Wurf von Henkel

Preissteigerungen im Supermarkt: Teurere Lebensmittel wegen Ukraine-Krieg erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Unilever plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Unilever plc

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com