Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 45,97 GBP.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 45,97 GBP abwärts. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,91 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,36 GBP. Zuletzt wurden via London 412.584 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 50,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.07.2024 Kursverluste bis auf 42,67 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 7,18 Prozent sinken.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,66 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

