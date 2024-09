Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Nachmittag tiefer

Unilever im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 49,81 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 49,81 GBP. In der Spitze büßte die Unilever-Aktie bis auf 49,64 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,12 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 763.312 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. 1,06 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,81 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 35,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 GBP.

Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 9,29 Mrd. GBP, gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Unilever dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

