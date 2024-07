Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 44,19 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,27 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,10 GBP. Bisher wurden via London 781.081 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 44,57 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 0,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (36,81 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 16,71 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,61 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

