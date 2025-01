Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 45,10 GBP abwärts.

Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 45,10 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 44,90 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,04 GBP. Zuletzt wurden via London 378.254 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2024 auf bis zu 50,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,39 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,49 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 29.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

