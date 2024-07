Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagmittag höher

Unilever im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 44,65 GBP nach oben.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 44,65 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 44,71 GBP. Bei 44,34 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 337.541 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2024 markierte das Papier bei 44,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,71 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,78 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,61 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,80 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,80 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,75 EUR je Aktie belaufen.

