Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,24 GBP ab.

Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 44,24 GBP ab. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,00 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,16 GBP. Bisher wurden via London 847.229 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 44,57 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 0,74 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,81 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,81 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,71 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,92 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 10,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

