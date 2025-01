Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,16 GBP zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,16 GBP zu. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,24 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,18 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.046.539 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 9,06 Prozent wieder erreichen. Bei 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,49 GBP je Unilever-Aktie aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Unilever-Aktie.

