Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 45,23 GBP nach.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 45,23 GBP. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,18 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,56 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 466.373 Stück gehandelt.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,30 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,91 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je Aktie aus.

