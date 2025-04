Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Mittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 48,23 GBP.

Die Unilever-Aktie konnte um 11:47 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 48,23 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 48,69 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,50 GBP. Zuletzt wechselten 715.277 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (38,50 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,64 GBP für die Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Unilever wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

