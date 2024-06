Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 44,36 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 44,36 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Unilever-Aktie bei 44,41 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 44,31 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,37 GBP. Zuletzt wurden via London 56.872 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 44,57 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 36,81 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 17,04 Prozent Luft nach unten.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 44,92 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

