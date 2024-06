Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 44,34 GBP.

Das Papier von Unilever konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 44,34 GBP. Im Tageshoch stieg die Unilever-Aktie bis auf 44,38 GBP. Bei 44,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 99.477 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,57 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,52 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 16,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,71 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,92 GBP.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

