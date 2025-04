Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 46,95 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 46,95 GBP. Bei 47,11 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Unilever-Aktie bisher bei 46,94 GBP. Bei 46,94 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 99.872 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,05 GBP am 01.05.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Unilever-Aktie 14,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,00 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Unilever-Aktie.

