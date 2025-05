Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 46,99 GBP.

Um 09:06 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 46,99 GBP zu. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,11 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,11 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 57.602 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. 7,13 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.05.2024 bei 42,16 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 10,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,11 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

