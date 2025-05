Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 47,33 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 47,33 GBP. Bei 47,39 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,11 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 362.286 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 31.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,16 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 10,92 Prozent wieder erreichen.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,11 GBP aus.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Unilever.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Aktie aus.

