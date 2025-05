Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 46,83 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 15:53 Uhr im London-Handel bei 46,83 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,06 GBP aus. Die Unilever-Aktie sank bis auf 46,62 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,06 GBP. Bisher wurden via London 547.663 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.05.2024 bei 42,16 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,11 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 3,01 EUR je Aktie aus.

