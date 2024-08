Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von Unilever hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 48,68 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Unilever-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 48,68 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 48,76 GBP zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 48,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,63 GBP. Zuletzt wechselten via London 100.586 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 49,20 GBP erreichte der Titel am 06.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,07 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 24,39 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Unilever dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2024 aus.

