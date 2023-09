Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag im Plus

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 40,51 GBP zu.

Das Papier von Unilever konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 40,51 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 40,53 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.248 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 markierte das Papier bei 44,83 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 10,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,98 GBP. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 6,25 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,75 GBP aus.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent auf 14.750,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.782,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

