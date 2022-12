Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,43 EUR

-1,21% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 3,44 EUR nach. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,40 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.379 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2021 auf bis zu 42,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,90 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,55 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 14,78 EUR angegeben.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -15,993 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

RWE- und GAZPROM-Aktien leichter: RWE geht gegen ausbleibende Gaslieferungen von GAZPROM vor

Die staatliche Förderbank KfW zahlt erste Milliarden an Energieversorger

Uniper-Aktie tiefrot: Uniper fordert Schadensersatz von GAZPROM

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images