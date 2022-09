Uniper Aktie News: Uniper schießt am Mittag hoch

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,40 EUR

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,7 Prozent auf 3,36 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 3,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 2,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 2.455.715 Aktien.

Am 27.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 42,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,55 EUR am 21.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,76 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,79 EUR je Uniper-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 03.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper ein EPS von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 68.757,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 224,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.159,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Uniper dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,150 EUR je Uniper-Aktie.

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie fast 30% im Minus: Bund übernimmt rund 99 Prozent der Anteile an Uniper - Fortum-Aktie springt hoch

Uniper-Aktie steigt: Bund vor Mehrheitsbeteiligung an Uniper - Milliarden-Kapitalerhöhung geplant

Uniper-Aktie: Bundesfinanzministerium sieht keinerlei Rechtsbedenken wegen der geplanten Gasumlage

