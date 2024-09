United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Aufschlag

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 19,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 19,30 EUR zu. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,42 EUR. Mit einem Wert von 19,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19.933 United Internet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 31,08 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. United Internet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,73 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Am 18.11.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone

Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün