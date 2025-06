United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 23,76 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 23,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 23,86 EUR. Bei 23,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.454 United Internet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,86 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit Abgaben von 38,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,09 EUR je United Internet-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

