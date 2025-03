United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 18,15 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 18,15 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 18,06 EUR. Mit einem Wert von 18,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.612 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,67 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,30 EUR an.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,56 Mrd. EUR eingefahren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.04.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

