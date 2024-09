United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 19,22 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 19,22 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 19,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.951 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 30,39 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,497 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,08 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.08.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,49 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je Aktie aus.

