United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 20,54 EUR.

Das Papier von United Internet befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 20,54 EUR ab. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,44 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,72 EUR. Bisher wurden heute 83.811 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. 19,96 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,760 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,05 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,62 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

