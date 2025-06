United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 24,08 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,08 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,78 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.898 United Internet-Aktien.

Am 09.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,66 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,695 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,09 EUR je United Internet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 12.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

