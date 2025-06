United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 24,46 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 24,46 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 24,54 EUR. Bei 24,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.525 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 24,54 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 0,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 67,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,695 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,09 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.05.2025. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte United Internet die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

