United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag gefragt

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 24,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 1,4 Prozent auf 24,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 24,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,48 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 41.603 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,76 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,695 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,53 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

