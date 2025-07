United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 25,16 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 25,16 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,28 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 145.116 United Internet-Aktien.

Bei 25,28 EUR markierte der Titel am 10.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,05 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 12.05.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

