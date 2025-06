United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 24,10 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 24,10 EUR ab. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 24,08 EUR. Bei 24,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.522 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,76 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,692 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,53 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 12.05.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

